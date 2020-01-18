من أجل البيئة..الإتحاد الأوروبي يسعى لإجبار شركة “أبل” الأميركية على تغيير شاحن هاتفها

من المتوقع أن يجبر الإتحاد الأوروبي شركة “أبل” الأميركية على تغيير شاحن هاتفها “آيفون” مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية، وذلك بالتصويت على هذا الإجراء في إحدى الجلسات المقبلة.

وبحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني، الذي أورد الخبر، فإنه على الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي “موحد”، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون “إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة”.

وأضاق الموقع ذاته، أن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أكدو أن التغييرات ستجعل حياة العملاء “أسهل وستساعد البيئة”، إذ تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من “النفايات الإلكترونية” كل عام.

ولطالما دعا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الشواحن بين شركات التكنولوجيا، فيما كانت تنتقد شركة “أبل” الأمر وتقول إن فرض قانون مماثل من شأنه أن “يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا لا لزوم له للمستخدمين”.