الجيش يستهدف تجاوز “سقطة” برشيد والرجاء الملالي يبحث عن فوزه الأول في البطولة الاحترافية

يستقبل اليوم السبت، فريق الجيش الملكي ضيفه رجاء بني ملال، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويتطلع الفريق العسكري إلى تجاوز سقطته بميدانه الجولة الماضية، أمام مضيفه يوسفية برشيد بهدف دون رد، والخروج بنقاط المباراة كاملة، من أجل التقدم في جدول الترتيب.

ويتمركز الجيش في الرتبة التاسعة برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، في حين مني بالهزيمة خلال 6 مناسبات، علما أن خط هجومه وقع 15 هدفا، مقابل اهتزاز شباكه في 13 مناسبة.

من جهته، يبحث الفريق الملالي متذيل الترتيب عن تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، حيث يعول على انسجام العناصر التي انتدبها خلال “المركاتو” الشتوي لتحقيق ذلك.

ويملك رجاء بني ملال نقطتين فقط في رصيده، حققهما من تعادلين، مقابل تعرضه لـ10 هزائم، مكتفيا بإحراز 6 أهداف كأضعف خط هجوم مناصفة مع اتحاد طنجة، ويأتي ثانيا في ترتيب أضعف دفاع بعدما استقبلت مرماه 20 هدفا، خلف يوسفية برشيد الذي دخلت شباكه 23 هدفا.