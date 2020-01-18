الناصرة: إصابة خطيرة في إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شقيقين لإطلاق نار في الحي الشرقي في مدينة الناصرة، مساء اليوم السبت، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

وذكر بيان الشرطة أن الشابين (23 و27 عامًا) نقلا إلى المستشفى الإيطالي في المدينة، بعد أن تعرضا لإطلاق نار أدى إلى إصابة أحدهما بجراح خطيرة والثاني بجراح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها ترجح بأن خلفية الجريمة جنائية، وإنها تقوم في التحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي بلدة كفر ياسيف اندلع شجار، أمس الجمعة، واستمر إلى اليوم بين مجموعتين أسفر عن عدة إصابات متفاوتة، فيما قامت الشرطة بالانتشار في المنطقة التي اندلع فيها الشجار لمنع تجدده، حيث ذكر سكان من البلدة أن الأجواء كانت متوترة بعد الشجارين اليوم وأمس.

Advertisements

وفي بلدة حورة في النقب، أصيب شابان بجراح خطيرة جراء شجارٍ نشب بين عائلتين تخللته أعمال عنف.

وبحسب شهود، فإن أحد الشابين نقل عبر مركبة إلى مفرق السقاطي (شوكت) بعد تعرضه للطعن في الجزء العلوي من جسمه، أما الآخر فقد أصيب نتيجة لتعرضه لإطلاق الرصاص.

وقام طاقم طبي بتقديم العلاج الأولي للشاب المصاب الأول، ونقله إلى مستشفى "سوروكا" بئر السبع لمتابعة العلاج، فيما نقل المصاب الثاني للمشفى بشكل مستقل. وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الشجار.

ووفقا لمصادر محلية تعود أنّ خلفية الشجار هي قسيمة أرض، وأنه وقعت أعمال عنف بين العائلتين في الفترة الأخيرة، أصيب خلالها عدد من الشبان من العائلتين.