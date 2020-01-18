شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يشن هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 شن الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف اليوم هجوماً على مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني شنّوا هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الانقلابية على امتداد جبهات مديرية نهم وأن الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن". Advertisements وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض. وأوضح ان مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة.

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