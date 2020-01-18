واوضح ان "عام 2016، تم تشكيل اتحادات فرعية في جميع محافظات العراق وكان هناك دوري منتظم، فكان من المقرر ان يتم اختيار فريق يمثل العراق من قبل مدرب المنتخب الوطني".
واضاف ان "مشاركة العراق في بطولة العالم لكرة القدم المصغرة عام 2017، تسببت بخلاف بيني وبين رئيس اللجنة محمد هادي، بسبب المنتخب المشارك في البطولة،حيث لم يكن يمثل الدوري العراقي وانما لاعبون من خارج الدوري".
واكمل الموسوي، بالقول "قررت الاستقالة من منصبي بسبب اختلاف وجهات النظر بيني وبين هادي، لكن اعضاء اللجنة طالبوني بالعودة، في الوقت الذي قرر فيه هادي الانشقاق عن اللجنة وتشكيل جمعية خاصة بكرة القدم المصغرة".
وزاد قائلاً: "هادي اراد المشاركة في بطولة دولية باستراليا، لكن اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة لم تعترف بجمعيته وبالتالي فإن مشاركات هادي غير قانونية".
واكمل الموسوي قائلاً: "اللجنة التي اترأسها حصلت على جميع الموافقات القانونية من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، حيث سيتم تحويل اللجنة الى اتحاد رسمي بعد عودة الاولمبية للعمل من جديد".
يذكر ان العراق سيشارك في بطولة العرب لكرة القدم المصغرة في القاهرة بوفد يترأسه محمد هادي.
كانت هذه تفاصيل خبر انقسامات في قيادة كرة القدم العراقية المصغرة.. ايهما الاحق اللجنة ام الجمعية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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