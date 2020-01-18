تسجيل إصابات جراء اشتباكات بين الأمن ومحتجين في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، السبت، بتسجيل إصابات جراء اشتباكات بين الأمن ومحتجين في العاصمة بيروت.
وذكرت الوكالة في خبر أطلعت عليه الخليج 365، ان "المواجهات أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية، تصاعدت بين المتظاهرين وعناصر قوة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي".
وأضافت ان "عدداً من الشبان عمدوا إلى إطلاق مفرقعات نارية بشكل كثيف، إضافة إلى قنبلة مولوتوف، محتمين بواجهة زجاجية انتزعوها من أحد المحال، وبأغصان اقتلعوها من معظم الأشجار في المكان".
وأوضحت الوكالة، أن "القوى الأمنية ردّت بالقنابل المسيلة للدموع، وبخراطيم المياه التي ساهت بتراجع المتظاهرين قليلاً عن مدخل البرلمان"، مبينة ان "فرقاً من الصليب الأحمر والدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت عدداً من المصابين".
وأضافت ان "عدداً من الشبان عمدوا إلى إطلاق مفرقعات نارية بشكل كثيف، إضافة إلى قنبلة مولوتوف، محتمين بواجهة زجاجية انتزعوها من أحد المحال، وبأغصان اقتلعوها من معظم الأشجار في المكان".
وأوضحت الوكالة، أن "القوى الأمنية ردّت بالقنابل المسيلة للدموع، وبخراطيم المياه التي ساهت بتراجع المتظاهرين قليلاً عن مدخل البرلمان"، مبينة ان "فرقاً من الصليب الأحمر والدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت عدداً من المصابين".
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