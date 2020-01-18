مؤتمر برلين حول ليبيا.. الأطراف والأجندة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتحول مقر المستشارية، وسط برلين غدا الأحد إلى ساحة مفاوضات دولية رفيعة المستوى، حين يستضيف مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة.
وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة، أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.
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