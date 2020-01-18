ألمانيا تشترط هدنة دائمة قبل دخول جيشها إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

شترطت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا لأي مهمة محتملة للجيش الألماني هناك لحفظ الأمن. وخلال اجتماع مغلق يستمر على مدار يومين لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب المسيحي، إنه عندما يتم الاتفاق على مثل هذه الهدنة ويتم ضمانها دولياً "فعندئذ يأتي السؤال بطبيعة الحال حول كيفية تنفيذ ذلك ومن يضمنه". وأضافت كرامب-كارنباور أن "من الطبيعي تماماً" أن تتعاطى ألمانيا مع مثل هذا السؤال حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، منوهة إلى أن ألمانيا دائماً ما لعبت في النهاية دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا. وتابعت السياسية الألمانية قولها إن وزارة الدفاع والجيش " سيكونان في مثل هذه الحالة قادرين سريعا على أن يوضحا بشكل محدد تماماً كيف يمكن أن تكون مساهمتنا، لكن الخطوة الأولى هي أن ضرورة تواجد تأمين مستدام". ووصفت الوزيرة الألمانية حقيقة انعقاد قمة ليبيا في العاصمة الألمانية برلين غداً الأحد واجتماع الأطراف المختلفة للغاية مع بعضهم بعضاً، بأنه نجاح كبير للجهود الألمانية من أجل التوصل إلى حل للصراع. كان جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، طرح في وقت سابق فكرة إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية في ليبيا، حيث كان قد صرح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية بقوله:" في حال وجود هدنة في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزاً للمساعدة في تنفيذها ومراقبتها، بجنود أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك".

