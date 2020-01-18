اعتقال 15 شخصاً من "السترات الصفراء" في باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

أعتقلت قوات الأمن الفرنسية السبت 15 شخصاً من المشاركين في واحدة من المظاهرات المعتادة لذوي "السترات الصفراء" خلال أيام السبت من كل أسبوع، حسبما أفادت مديرية الشرطة عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر). وجرت الاعتقالات الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (12:15 بتوقيت غرينتش) قرب شارع شاتودون في الحي التاسع من المدينة، عندما ارتدت مجموعة من الرجال أقنعة في الرأس، مما أثار الاشتباه في احتمالية تورطهم في عمل عنيف. وذكرت الشرطة أن تدخل عناصر من قوات الأمن جاء بهدف تفريقهم ومنع تشكل ما يعرف باسم "بلوك"، وهو احتشاد مجموعة من الأشخاص العنيفين لممارسة أعمال تخرق القانون وتضر بالأمن العام. وكانت المظاهرة، التي طُلب لتنظيمها تصريح رسمي، قد بدأت في الصباح من منطقة بورت دو تشامبريت الواقعة في شمال غربي باريس، وعبرت المدينة بأكملها في اتجاه محطة ليون (جنوب شرق)، حيث كان من المتوقع أن تنتهي. وردد المشاركون شعاراتهم المعتادة، ومن بينها المطالبات بتنحي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته، وكذلك سحب التعديلات على قانون التقاعد. وانضم ذوو "السترات الصفراء"، الذين يخروج اليوم للشوارع للسبت الـ62 على التوالي منذ بدء حركتهم الاحتجاجية بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة إلى النقابات التي تنظم إضرابات ومظاهرات منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد تعديل نظام التقاعد. وحاولت مجموعة من معارضي الرئيس الفرنسي مساء الجمعة اقتحام مسرح أثناء عرض كان يحضره في باريس، حيث أخرجه فريقه الأمني لبعض الوقت من الصالة قبل إعادته في النهاية لاستكمال الحفل.

