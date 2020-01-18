اعتقال 12 داعشياً بينهم 4 سوريين غرب الموصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت اعتقال 12 من عناصر تنظيم داعش بينهم أربعة سوريين غرب الموصل400كلم شمال بغداد. وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، إن"القوت الامنية العراقية اعتقلت اليوم 12 من عناصر داعش بينهم أربعة سوريين في قضاء تلعفر 70 كلم غرب الموصل". وأضاف العبيدي أن "ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية في قرية احليلة 60 كلم جنوب الموصل". وأشار العبيدي إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج". وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

