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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تزعم مقتل 80 أمريكيا.. وترامب يرد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365
إيران تزعم مقتل 80 أمريكياً في قصفها القواعد الأمريكية بالعراق، والرئيس الأمركي ترامب يقول "حتى الآن كل شيء على ما يرام"
زعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر بالحرس الثوري أن ما لا يقل عن 80 أمريكيا قتلوا في القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع في استخبارات الحرس الثوري أنه "تم تحديد ما لا يقل عن 104 أهداف من أهداف الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة، والتي سوف تتعرض للهجوم إذا ما ارتكب الأمريكيون مرة أخرى أي خطأ".
وقال المصدر إن "80 جنديا أمريكيا على الأقل قتلوا في هذا الهجوم. كما تسبب الهجوم في أضرار جسيمة لعدد من الطائرات بدون طيار والمروحيات والعديد من المعدات العسكرية".
كما أكدت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر خاصة بها سقوط 80 قتيلا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الهجمات الإيرانية أنه يُجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق.
وتعليقا على الخسائر في القاعدة العسكرية في العراق، قال ترامب: "كلّ شيء على ما يرام حتى الآن".
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول التهوين من شأن الأضرار الناجمة عن هجمات صاروخية إيرانية على أهداف أمريكية بالعراق من خلال تغريدة قال فيها إن "كل شيء على ما يرام"
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