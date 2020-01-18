شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بن زايد يلتقي ميركل في برلين لبحث الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 أفاد ت فضائية العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين ويبحثان الوضع في ليبيا





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