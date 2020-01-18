ترند | الدولار يصل لـ14 جنيها في هذا الموعد..وجراحة دقيقة لتركي الشيخ.. وقرارات رادعة من نقابة الأطباء بعد حادث المنيا.. وأمطار الأحد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار على 3 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتكشف موعد تحسن الجو، وعقوبات تصل للشطب.. نقابة الأطباء تحيل قيادات بالصحة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا.. و5 قرارات نارية للمجلس، وأقوى انهيار للدولار أمام الجنيه منذ 2016.. والعملة الخضراء تصل لـ14 جنيها.. ومصرفيون يكشفون سر التراجع، وتركي الشيخ يخضع لجراحة دقيقة في أوروبا.. وماجد المهندس يكشف عن آخر طلب له.. وتقارير تعلن تفاصيل مرضه.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار على 3 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتكشف موعد تحسن الجو

أعلنت الأرصاد أن طقس الأحد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكون السحب يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 3 درجات

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، حتي صباح الأحد، يتخللها رمال وأتربة، وأمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة.

ويصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة )، بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

وتنخفض الحرارة من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

موعد تحسن الجو

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

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عقوبات تصل للشطب.. نقابة الأطباء تحيل قيادات بالصحة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا.. و5 قرارات نارية للمجلس

قررت النقابة العامة للأطباء، السبت، إحالة 5 قيادات بوزارة الصحة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا، والذي أسفر عن وفاة 3 وإصابة 12.

وقالت النقابة في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إن المحالين للتحقيق هم: مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا و مديرإدارة سمالوط بالمنيا و مدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات.

وأكد البيان: "جار إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعا للمثول امام جهة التحقيق بالنقابة، وذلك في إطار تحملنا مسئولية رد حق شهداءنا و مصابينا من شباب الأطباء فى حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطبا".ء.

وأشارت النقابة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.

5 قرارات عاجلة

وفي سياق متصل، كشفت النقابة أن الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، وقع أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجباري تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة ودون السماح بأى إعتذارات لأى سبب، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية.

وإلحاقا بالقرارات السابق إتخاذها بهذا الخصوص، فقد قرر مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 17 يناير 2020 ما يلى:

أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة إستدعاء جميع الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

ثانيا: تكليف المستشار القانونى بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الادارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.

ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لإتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإدارى التى تكررت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "إصابة عمل" و تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.

رابعا : اقامة تأبين للشهيدات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أى إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإدارى ومنع تكرار ما حدث مستقبلا .

خامسا: التجهيز لإنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للإستجابة لمطالب الأطباء المشروعة ، على أن يعرض علي الجمعية العمومية مدى إستجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات و إقرار قانون تشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.

كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.

وتصدر هاشتاج "#اقاله_وزيره_الصحه"، هالة زايدتريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حادث اصطدام ميكروباص طبيبات المنيا، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المحافظة إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وطالب المغردون بمحاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسوي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء، إن أطباء المنيا كانوا فى طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧.

ونعت نقابة أطباء مصر في بيان، الطبيبات شهداء المهنة واللاتى وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم توفير مدربين للأطباء فى محافظاتهم بدلا من انتقال أعداد كبيرة من الأطباء من محافظة لأخرى، أو توفير وسيلة انتقال مناسبة وآمنة لهم، أو إتاحة فرصة لهم للحجز والسفر بالقطارات.

وأضاف الطاهر: "مافيش حاجه اسمها لازم بكرة تكونوا فى التدريب، ومافيش حجوزات فى القطر، وفى النهاية اضطروا يركبوا وسيلة نقل بهذا السوء".

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أقوى انهيار للدولار أمام الجنيه منذ 2016.. والعملة الخضراء تصل لـ14 جنيها.. ومصرفيون يكشفون سر التراجع

واصل الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد 17 قرشا خلال الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وسجلت العملة الأمريكية، السبت 18 يناير، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,76 جنيها، وأقل سعر للبيع في التجاري الدولي CIB بـ 15٫87 جنيها.

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٧٦١٤ جم شراء

١٥٫٨٨٤٧ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٨٢ جم شراء

١٥٫٩٢ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٨١ جم شراء

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١٥٫٩١ جم بيع



البنك الأهلي المصري

١٥٫٨ جم شراء

١٥٫٩ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٨ جم شراء

١٥٫٩ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٧٩ جم شراء

١٥٫٨٩ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٧٨ جم شراء

١٥٫٨٨ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٧٨ جم شراء

١٥٫٨٨ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٧٨ جم شراء

١٥٫٨٨ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٧٨ جم شراء

١٥٫٨٨ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٧٧ جم شراء

١٥٫٨٧ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٧٧ جم شراء

١٥٫٨٧ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٧٧ جم شراء

١٥٫٨٧ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٧٧ جم شراء

١٥٫٨٧ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

يأتي تراجع الدولار بسبب زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه، قائلا في تصريحات لـ"مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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تركي الشيخ يخضع لجراحة دقيقة في أوروبا.. وماجد المهندس يكشف عن آخر طلب له.. وتقارير تعلن تفاصيل مرضه

أعلن الفنان ماجد المهندس عن إجراء تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عملية جراحية دقيقة في أوروبا، مساء الجمعة، دون أن يكشف طبيعتها.

وقال الفنان في كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء الجمعة: “قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة“.

وكشف المهندس أن آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه المطرب.

تفاصيل مرض أبو ناصر

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت تقارير أن فريقا طبيا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية، وأكدت أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع قريبا من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.

وألمحت مصادر صحفية إلى أن آل الشيخ، غادر المملكة متأخرا إلى رحلة العلاج بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه التي لاقت نجاحا كبيرا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.

وكرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة ”آل الشيخ“ الفنان ماجد المهندس وذلك على هامش إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح محمد عبده في الرياض ضمن ليلته التي حملت اسم ”ليلة السندباد“ وهي آخر حفلات ليالي الأساطير التي ينظمها موسم الرياض في المملكة.

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