الصليب الأحمر: نقل 30 اصابة الى المستشفيات ومعالجة 45 ميدانياً

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن ٣٠ إصابة، حتى الآن، نقلت إلى مستشفيات المنطقة كما تم اسعاف ٤٥ إصابة في المكان.
وأكد الصليب الأحمر أن 5 من فرقه تعمل على الأرض في مظاهرة وسط بيروت، على إسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
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