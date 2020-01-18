الصليب الأحمر: نقل 30 اصابة الى المستشفيات ومعالجة 45 ميدانياً

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ أن ٣٠ إصابة، حتى الآن، نقلت إلى ​مستشفيات​ المنطقة كما تم اسعاف ٤٥ إصابة في المكان.

وأكد الصليب الأحمر أن 5 من فرقه تعمل على الأرض في مظاهرة ​وسط بيروت​، على إسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.