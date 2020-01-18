نظم عدد من الناشطين من حراك ​طرابلس​ ​مسيرة​ راجلة من ​ساحة عبد الحميد كرامي​، تحت عنوان "طرابلس تحاسب"، وجابت المظاهرة شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وصولا إلى ​شركة كهرباء قاديشا​ في ​البحصاص​، حيث حمل المشاركون لافتات تطالب بمراجهة الاجراءات التي تقوم بها ​المصارف​ بحق المودعين". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون ينظمون مسيرة احتجاجية في طرابلس رفضاً للسياسات النقدية المتبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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