انتقال المواجهات الى محيط مبنى النهار وفندق لوغراي

إنتقلت المواجهات القائمة ​وسط بيروت​ بين محتجين و​القوى الأمنية​ إلى محيط ​مبنى النهار​ وأوتيل Le Gray، ويستخدم المحتجون الآلات الحادة والحجارة و​المفرقعات النارية​ وتصويبها مباشرة على قوى الأمن في ظل استخدام ​الغاز​ المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

تجدر الإشارة إلى أنه سقط العديد من الجرحى في صفوف عناصر ​مكافحة الشغب​، منها إصابات بليغة، وأن آليات ​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر​ تنقل الجرحى الى ​المستشفيات​.

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