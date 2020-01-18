انتقال المواجهات الى محيط مبنى النهار وفندق لوغراي

إنتقلت المواجهات القائمة وسط بيروت بين محتجين والقوى الأمنية إلى محيط مبنى النهار وأوتيل Le Gray، ويستخدم المحتجون الآلات الحادة والحجارة والمفرقعات النارية وتصويبها مباشرة على قوى الأمن في ظل استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.
تجدر الإشارة إلى أنه سقط العديد من الجرحى في صفوف عناصر مكافحة الشغب، منها إصابات بليغة، وأن آليات الدفاع المدني والصليب الأحمر تنقل الجرحى الى المستشفيات.
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