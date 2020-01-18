الخارجية اللبنانية: ما نقوم به لا ينفصل عن دورنا في صون المصلحة الوطنية العليا

لفتت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، في بيان لها، الى انه "وعندما كان تزويد الإدارات ال​لبنان​ية المختصة بالمعطيات الدولية في شتى المجالات والتي قد يكون لها تأثير على أوضاع معينة في لبنان، يقع في صلب اختصاص وزارة الخارجية والمغتربين التي تستقي معلوماتها من البعثات اللبنانية في الخارج كما ومن خلال تواصلها المستمر مع كافة ​البعثات الدبلوماسية​ الأجنبية المعتمدة في ​بيروت​"، موضحةً أن "ما قامت وتقوم به الوزارة لا ينفصل عن جوهر دورها في صون المصلحة الوطنية العليا لجهة الحرص على عدم حجب أي معلومة ذات محتوى عن أي من مؤسسات الدولة كل بحسب اختصاصها، لتكون آلية اتخاذ القرار لديها مبنية على التقييم الصائب للأوضاع والعوامل المحيطة، وتجنبا لأي تداعيات سلبية على لبنان"، مستغربة "بعض المعلومات التي وردت في ​وسائل الاعلام​ من انتقادات يتبين من فحواها أن الخارجية لا تبدي تلكؤا في أداء الدور السيادي المناط بها وضمن حدود اختصاصها".

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