حراك كفررمان والنبطية يحتج على توقيف الشبان الذين كتبوا على جدران المصارف

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية ان حراك ​كفررمان​ والنبطية نفذ وقفة احتجاجية امام ​سراي النبطية​ احتجاجا على توقيف كل من علي بيطار وحسين جفال فجرا على خلفية كتابات لهم على جدران مصارف النبطية.

الوقفة التي رفعت شعار رفض القمع وضد ​سياسة​ قمع الحريات قطع خلالها المحتجون الطريق مرددين شعارات يسقط حكم المصرف، الحرية لجفال وبيطار ، العميل الفاخوري للحرية والبريئ ب​السجن​ وغيرها من الشعارات التي رافقت وقفتهم التي جرت بمؤازرة امنية للجيش اللبنانية.

واكد المحتجون انهم لم يغادروا الطريق قبل الافراج عن جفال وبيطار وانهم يعتبرون وقفتهم للضغط للاسراع بالافراج عنهم.

وقد أفادت معلومات عن الافراج عن الاثنين عند الخامسة من عصر اليوم.