LBCI : جرحى واصابات بليغة بصفوف قوى مكافحة الشغب أمام مجلس النواب

أكدت مصادر أمنية للـLBCI عن سقوط جرحى واصابات بليغة بصفوف عناصر ​مكافحة الشغب​ التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​ أمام مدخل ​المجلس النيابي​ وسط ​بيروت​. كما وأفادت معلومات صحافية أن فرق من ​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ وصلت إلى ​وسط بيروت​ ونقلت عددا من المصابين إلى مستشفيات بيروت. إضغط للمزيد

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