أشارت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​مي شدياق​، إلى أن "المواجهات مع قوى الأمن وتكسير البلاط والأشجار لا تعكس الصورة الحقيقية للثورة". وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، أكدت شدياق أن "من الواضح أن ما يحدث في ​وسط بيروت​ من تكسير ووجوه مقنعة وكمامات ورمي قناني و​مفرقعات​ وحجارة على ​القوى الأمنية​ لاستفزاها هو مقصود لإفشال الوقفة التي كانت ستحصل عند الخامسة امام ​مجلس النواب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي شدياق: ما يحدث في وسط بيروت مقصود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.