الجيش يستقدم تعزيزات الى محيط المجلس النيابي مع استمرار الاشتباكات

افادت معلومات صحافية ان الجيش اللبناني استقدم تعزيزات الى محيط المجلس النيابي مع استمرار الاشتباكات الدائرة هناك بين المتظاهرين والقوى الامنية.
تجدر الاشارة الى أن المواجهات انطلقت بعد ان أقدم محتجون على مهاجمة قوى مكافحة الشغب بالحجارة والحديد والنار والاشجار.
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