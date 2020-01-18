الجيش يستقدم تعزيزات الى محيط المجلس النيابي مع استمرار الاشتباكات

افادت معلومات صحافية ان ​الجيش اللبناني​ استقدم تعزيزات الى محيط ​المجلس النيابي​ مع استمرار الاشتباكات الدائرة هناك بين ​المتظاهرين​ و​القوى الامنية​.

تجدر الاشارة الى أن المواجهات انطلقت بعد ان أقدم ​محتجون​ على مهاجمة قوى ​مكافحة الشغب​ بالحجارة والحديد والنار والاشجار.

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