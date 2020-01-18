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الجيش يستقدم تعزيزات الى محيط المجلس النيابي مع استمرار الاشتباكات

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افادت معلومات صحافية ان ​الجيش اللبناني​ استقدم تعزيزات الى محيط ​المجلس النيابي​ مع استمرار الاشتباكات الدائرة هناك بين ​المتظاهرين​ و​القوى الامنية​.

تجدر الاشارة الى أن المواجهات انطلقت بعد ان أقدم ​محتجون​ على مهاجمة قوى ​مكافحة الشغب​ بالحجارة والحديد والنار والاشجار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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