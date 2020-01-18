مظاهرة من ساحة العلم الى شارع المصارف في صور

قام عدد من ​المتظاهرين​ من حراك ​مدينة صور​ بتنظيم مسيرة سلمية من ساحة العلم باتجاه ​شارع المصارف​ و​مصرف لبنان​ المركزي فرع صور. وقد ردد المعتصمون هتافات ضد ​السلطة​ الحاكمة والسياسات المصرفية. إضغط للمزيد

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