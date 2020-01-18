مظاهرة من ساحة العلم الى شارع المصارف في صور

قام عدد من المتظاهرين من حراك مدينة صور بتنظيم مسيرة سلمية من ساحة العلم باتجاه شارع المصارف ومصرف لبنان المركزي فرع صور.
وقد ردد المعتصمون هتافات ضد السلطة الحاكمة والسياسات المصرفية.
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