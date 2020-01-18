أوقفت ​القوى الامنية​ شاباً كان يقوم بطلي آلة سحب النقود التابعة لبنك "لبنان والمهجر" في ​البربير​، مما أثار حالة من البلبلة بين ​المتظاهرين​ الموجودين هناك، الذين يستعدون للانطلاق باتجاه ​وسط بيروت​ ومدخل ​مجلس النواب​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر القوى الامنية توقف شخص بالبربير لطلائه آلة سحب النقود لاحد البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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