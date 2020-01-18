الأمن الداخلي: القبض على مروج مخدرات ومطلوب في الزلقا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، شعبة العلاقات العامة، عن تمكن عناصرها من إلقاء القبض على المدعو ا.ق. سوري الجنسية، بجرم ​تجارة المخدرات​ في محلة ​الزلقا​ بالجرم المشهود، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم إساءة امانة، وأوقفت المديرية زبونه أيضاً، وهو اللبناني ب.م. ويوجد بحقه بلاغي بحث وتحرٍ بجرم مخدرات.

بتفتيشهما، ضُبط بحوزة الأول 44 مظروفا بداخلها مادتي باز ​الكوكايين​ وكوكايين كريستال، وقطعتي ​حشيشة​، ومبلغ من ​المال​ و​هاتف خلوي​، وضُبط بحوزة الثاني مظروفاً واحداً من الكوكايين اشتراه لحظة توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا كل منهما بما نُسب اليه لجهة ترويج وتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.