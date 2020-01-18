شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام" يطالب بتقديم أعمال تشيع البهجة فى المسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القائمين على الأعمال الدرامية والإعلانية، باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام، وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى .

وشدد المجلس فى كود الأعمال الدرامية والإعلانية، على البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم و السباب والمشاهد الفجة، التي تخرج عن سياسة البناء الدرامى وتسئ للواقع المصرى والمصريين، لا سيما وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربى كله، وعدم استخدام عبارات وألفاظ تحمل للمشاهد أو المتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأى صورة من الصور، و الرجوع الى أهل الخبرة و الاختصاص فى كل مجال فى حال تضمين المسلسل لأفكار و نصوص دينية أو علمية أو تاريخية و ذلك حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية .

Advertisements

وجاء فى الكود ضرورة التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما فى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها و ضرورة خلو الأعمال الدرامية و الأعمال الإعلانية من العنف غير المبرر و الحض على الكراهية و التمييز و تحقير الإنسان و التأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة و البعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمدا أو التى تحمل الإثارة الجنسية سواء قولا أو تجسيدا و تجنب مشاهد التدخين و تعاطى المخدرات التى تحمل إغراءات للنشء و صغار السن و المراهقين لتجربة التعاطى .