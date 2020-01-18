لخلافة زوران.. الوداد يتعاقد مع الفرنسي ديسابر

تعاقد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، ليتولى الإشراف على تداريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ويقود المدرب الفرنسي بطل المغرب لمدة موسمين ونصف، وفقا لما أعلنت عنه قناة “الرياضية” اليوم السبت، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وسبق لديسابر أن قاد الوداد الرياضي في فترة سابقة، وبلغ معه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة العام 2016، قبل أن يفشل في التأهل إلى المباراة النهائية ضد الزمالك المصري.

وكان الفريق البيضاوي، انفصل بداية الأسبوع الجاري عن زوران، بعدما تعاقد معه الصيف الماضي، علما أن المدرب الصربي خرج من سدس عشر نهائي كأس العرش أمام الجيش الملكي، وثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء الرياضي.

يذكر أن الوداد يحتل وصافة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 26 نقطة، متخلفا بنقطة وحيدة عن نهضة بركان المتصدر، كما يأتي ثانيا في المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.