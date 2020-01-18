توقيف متورط في النصب عن طريق الأنترنيت.. 300 تحويل مالي والضحايا من 8 مدن

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أول أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 11 مذكرة بحث، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات نصب عن طريق الأنترنت.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات احتيالية على شبكة الأنترنت، خاصة في مواقع التجارة الإلكترونية التي تتعلق بتفويت السيارات وبعض التجهيزات الرقمية، وذلك بهدف تعريض الضحايا للنصب، بعدما يرسلون لحسابه الشخصي تحويلات مالية، والتي بلغت 300 تحويل بقيمة مالية إجمالية ناهزت ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم).

وأضاف البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزله أسفرت عن حجز 12 حوالة مالية، تتضمن مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم، فضلا عن هاتف محمول وأربعة شرائح هاتف، والتي أحيلت على مختبر تحليل الآثار الرقمية للتحقق من إمكانية احتوائها على أدلة أو إثباتات رقمية لها علاقة بمجريات البحث القضائي المنجز في هذه القضية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معه حول جميع قضايا النصب المنسوبة إليه والمسجلة على التوالي في كل من الدار البيضاء والرباط وتمارة وفاس والجديدة وكلميم وجرسيف وسيدي قاسم، فضلا عن توقيف أحد مساهميه الذي تم تشخيص هويته الكاملة.