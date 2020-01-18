البطولة الاحترافية.. فض الشراكة شعار مباراة المولودية و”الماط”

يحل مساء اليوم السبت، فريق المغرب التطواني ضيفا على المولودية الوجدية، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.
ويرفع الفريقان شعار الفوز من أجل فض شراكة المركز الرابع في جدول الترتيب، إذ يمتلك كل فريق 19 نقطة، مع تقدم المولودية بنسبة الأهداف.
وتمكن “سندباد الشرق” من تحقيق 5 انتصارات، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين فقط، حيث أحرز خطه الهجومي 14 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 9 مناسبات، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة سيخوضها الأربعاء القادم أمام مضيفه الرجاء الرياضي.
أما “الماط”، تمكن بدوره من الفوز بخمس مباريات، وتعادل في 4 أخرى، مقابل تعرضه للخسارة في 3 لقاءات، موقعا 12 هدفا، في حين استقبلت مرماه 8 أهداف، كأقوى خط دفاع مناصفة مع الثلاثي، الرجاء، والدفاع الحسني الجديدي، وأولمبيك آسفي.
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