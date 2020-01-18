الأولى بعد إعلان المغرب ترسيم الحدود البحرية.. وزيرة الخارجية الإسبانية تزور الرباط

في أول زيارة لمسؤول إسباني للمغرب، عقب إعلان الحكومة المغربية عن مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية، مما أثار غضب المسؤولين الإسبان بجزر الكناري أساسا، تحل بالرباط، يوم الجمعة المقبل، رانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أن الوزيرة الاسبانية، ستجري خلال هذه الزيارة، مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

واعتبرت مصادر دبلوماسية إسبانية أن هذه الزيارة، تؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط إسبانيا بالمغرب في كافة المجالات.

وهذه هي الزيارة الأولى خارج أوروبا للوزيرة الإسبانية، التي تم تعيينها يوم 12 يناير الجاري، على رأس الدبلوماسية الإسبانية.

ولازال مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، لدى مجلس النواب المغربي، حيث صودق عليهما بلجنة الخاريجة والدفاع الوطني، وتأجل إحالتهما على الجلسة العامة.