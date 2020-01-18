الدوري الإنجليزي.. البياض يحسم مباراة واتفورد وتوتنهام

حسم التعادل السلبي، مباراة فريق واتفورد وضيفه توتنهام هوتسبير اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “فيكاراج روود”، وأدارها الحكم مايكل أوليفير إلى التعادل دون أهداف.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة اللقاء في جولته الثانية، علما أن صاحب الأرض أتيحت له فرصة الفوز بالمبارة، غير أن لاعبه تري دينيي فشل ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 70 إلى هدف، لتعلن صافرة أوليفير عن نهاية المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

وأضاف كل فريق عقب هذا التعادل نقطة إلى رصيده، حيث أصبح توتنهام يمتلك 31 نقطة في الرتبة السابعة مؤقتا، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن واتفور صاحب المركز السادس عشر.