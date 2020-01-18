الدوري الإسباني.. النصيري في دكة بدلاء إشبيلية أمام ريال مدريد

وضع جولين لوبيتيغي مدرب فريق إشبيلية الإسباني بالدولي المغربي يوسف النصيري، على دكة بدلاء فريقه، في اللقاء الذي سيجمع النادي الأندلسي بداية من الساعة الرابعة من اليوم السبت، بمضيفه ريال مدريد، لحساب مباريات الأسبوع الـ20 من “الليغا”.

وكان لوبيتيغي ضم النصيري إلى قائمة الـ20 لاعبا التي وجه لها الدعوة لمواجهة الفريق الملكي، بعد يوم واحد من التعاقد معه.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، إلى إشبيلية الخميس الماضي، قادما من نادي ليغانيس، حيث وقع في كشوفات فريقه الجديد عقدا يمتد لخمسة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون أورو.

وأصبح النصيري أغلى صفقة بيعت في تاريخ ليغانيس، متجاوزا الثنائي دييغو ريكو الذي ضمه بورنموث الإنجليزي مقابل 15 مليون أورو، وغابرييل أبيلت بيريز المنتقل بـ8 ملايين أورو إلى بنفيكا البرتغالي.

يذكر أن إشبيلية، يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أتليتيكو مدريد الثالث، وبخمس نقاط عن ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد.