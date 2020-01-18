بني ملال..إصابة 7 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث سير خطير!

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، في حادث سير خطير بدوار تزگات، التابع ترابيا لجماعة بوتفردة، إقليم بني ملال.

وحسب مصادر محلية، فقد تعرضت سيارة خفيفة للإنقلاب بجنبات الطريق ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، بينهم سيدة حامل.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات، حيث جرى نقل المصابين عبر سيارات إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.