تعرض 7 أشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، في حادث سير خطير بدوار تزگات، التابع ترابيا لجماعة بوتفردة، إقليم بني ملال.
وحسب مصادر محلية، فقد تعرضت سيارة خفيفة للإنقلاب بجنبات الطريق ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، بينهم سيدة حامل.
وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات، حيث جرى نقل المصابين عبر سيارات إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال..إصابة 7 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث سير خطير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.