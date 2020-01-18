كأس إفريقيا لـ”فوت صال”.. 14 لاعبا في اللائحة النهائية للمنتخب الوطني

كشف هشام الدكيك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، اليوم السبت، عن اللائحة النهائية التي سيخوض بها نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها مدينة العيون في الفترة ما بين 28 يناير الجاري إلى غاية 7 فبراير القادم.

ووجه الدكيك الدكيك الدعوة إلى 14 لاعبا، لتمثيل المغرب في الكأس القارية، وهم رضا الخياري، وعبد الكريم أنبية، وسعد كنية، ومحمد أشرف سعود، ثم عبد اللطيف فاتي، ويوسف المزراعي، وسفيان بوريط، وإدريس الرايس الفني.

وضمت القائمة أيضا، زكرياء كويري، ومحمد جواد، بالإضافة لبلال البقالي، وسفيان المسرار، ناهيك عن حمزة بويوزان، وأنس العيان.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، وغينيا الإستوائية، ثم جنوب إفريقيا الذي قرر اتحاده الكروي الانسحاب من المشاركة، بسبب موقفه المعادي لسيادة المغرب على أراضيه في الصحراء المغربية.

هذا وأسفرت عملية سحب القرعة دجنبر الماضي، عن تواجد المنتخب المصري، ثم منتخب غينيا، بالإضافة إلى أنغولا، ثم موزمبيق، في المجموعة الثانية.