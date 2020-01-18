شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ تعز والقائم بأعمال وزير المياه يتفقدان مشاريع المياه بالتربة والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 زار محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم السبت ومعه القائم بأعمال وزير المياه المهندس توفيق الشرجبي لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في مديرية الشمايتين وعدد من المناطق المحيطة في مدينة التربة.

وشملت الزيارة مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق الاصابح وذبحان وشرجب وبني غازي والكشار للاطلاع على طبيعة هذه المشاريع ومناقشة إصلاح بعض المشاريع المتعثرة واستئناف العمل في الابار والخزانات المعطلة وتفعليها لخدمة المواطنين. حيث أكد المهندس الشرجبي خلال الزيارة اهتمام وزارة المياه بالمشاريع المائية وإصلاح الأضرار التي لحقت بها ودعمها لاعادة تفعيل المشاريع المتعثرة وانجاز مشاريع جديدة في مجال المياه. من جهته اعتبر المحافظ شمسان إن زيارة القائم بأعمال وزير المياه تعبر عن الاهتمام الحكومي بالمحافظة ومسار تطبيع الحياة الهادف لخدمة احتياجات المواطنين. ونوه المحافظ الى أن هذه المناطق وأخرى محيطة تتميز بأنها ذات كثافة سكانية كبيرة كونها حاضنة للنازحين والمتضررين من الحرب وبالتالي فهي بحاجة كبيرة للمياه . Advertisements ووجه المحافظ خلال الزيارة فرع موسسة المياه والصرف الصحي في التربة بسرعة تحديث الدراسات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة التربة بحيث سيتم تقديمها للجهات الداعمة في أقرب وقت ممكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ تعز والقائم بأعمال وزير المياه يتفقدان مشاريع المياه بالتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.