- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العميد "عبدالله مهدي" يكشفعن دور المرأة في المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيدعن دور المرأة في المجلس الانتقالي.
وقال في حوار خاص وفقا لــ "اليمن العربي"، إن دور المرأة في المجلس الانتقالي لها دور بارز ومميز في مختلف هيئات المجلس ولها حضور فاعل في كل مؤسسات المجلس على مستوى هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة للمجلس والجمعية الوطنية .
وتابع: كما لها دور في مختلف المحافظات والمديريات الجنوبية وهناك تهيئة لعقد اتحاد نساء الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. العميد "عبدالله مهدي" يكشفعن دور المرأة في المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.