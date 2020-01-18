اليمن..  العميد "عبدالله مهدي" يكشفعن دور المرأة في المجلس الانتقالي

السبت 18 يناير 2020

كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيدعن دور المرأة في المجلس الانتقالي.



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وقال في حوار خاص وفقا لــ "اليمن العربي"، إن دور المرأة في المجلس الانتقالي لها دور بارز ومميز في مختلف هيئات المجلس ولها حضور فاعل في كل مؤسسات المجلس على مستوى هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة للمجلس والجمعية الوطنية .

وتابع: كما لها دور في مختلف المحافظات والمديريات الجنوبية وهناك تهيئة لعقد اتحاد نساء الجنوب.