شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة يتحدث عن أورع ما في إتفاق الرياض والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 تحدث عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، لطفي شطارة، عن أورع ما تضمنه إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي .

وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "أروع ما في إتفاق الرياض أنه وضع الجنوب على أعتاب مرحلة جديدة" .. مؤكداً أن عدن خط أحمر من أي صراع مسلح قد يفكر به بعض الحمقى . Advertisements واضاف أن الإتفاق وضع الانتقالي كقيادة ومؤسسة سياسية مكتملة كشريك لاستحقاقات ملف قضية شعب الجنوب الطويلة . وتشهد المحافظات الجنوبية حالياً تنفيذ إتفاق الرياض حيث بدأت قوات الإنتقالي التي شاركت في مواجهات أغسطس الماضي بالإنسحاب من مواقعها، في وقت تواصل فيه قوات الشرعية الموالية للإخوان تعنتها ورفضها الإنسحاب من شبوة

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