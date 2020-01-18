الأمن العراقي يعتقل 12 داعشيا بينهم 4 سوريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، السبت، اعتقال 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم 4 سوريين في شمال العاصمة بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، إن"القوت الأمنية العراقية اعتقلت 12 من عناصر داعش بينهم 4 سوريين في قضاء تلعفر 70 كلم غرب الموصل".

وأضاف العبيدي أن "3 من عناصر الشرطة العراقية أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية في قرية أحليلة 60 كلم جنوب الموصل".

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وأشار العبيدي إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى؛ خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطافاً وقتلاً وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد عام 2017.



