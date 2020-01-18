اشتباكات بين الأمن اللبناني والمتظاهرين أمام البرلمان

وقعت اشتباكات، مساء السبت، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين الذين نظموا مسيرات تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، ووصلت أمام البرلمان بوسط بيروت.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، والمسؤولين، مجددين مطالبهم التي أعلنوها في بداية الاحتجاجات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأهمها القضاء على الفساد، والتخلص من نفوذ إيران، وتغيير الوجوه الحاكمة في لبنان.

وبحسب شهود عيان، اندلعت الاشتباكات عقب رشق المتظاهرين قوات الأمن بالحجارة، مما دفع الأمن للرد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لإبعادهم عن البرلمان.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن وقوع جرحى بصفوف قوى مكافحة الشغب خلال الاشتباكات مع المتظاهرين أمام مدخل البرلمان.

Advertisements

وأصدرت قوات الأمن بياناً جاء فيه "يجرى التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن المكان".

وكانت مسيرة انطلقت من تحت جسر الدورة في منطقة برج حمود، لتلتقي مسيرات من مناطق أخرى، على غرار تلك التي انطلقت من ساحة البربير قبل التوجه إلى وزارة المال، ومن ثم جمعية المصارف وصولاً إلى مجلس النواب.

وانطلقت مسيرة من ساحة ساسين في الأشرفية نحو وزارة المالية، مروراً بالعدلية وصولاً إلى جمعية المصارف.

ومن الشمال أيضاً انطلق أكثر من 15 أتوبيساً من طرابلس نحو مجلس النواب في وسط بيروت مع موكب من السيارات من عدد من مناطق الشمال، بمواكبة القوى الأمنية.

وجاء ذلك في وقت استمر فيه قطع الطرقات في عدد من المناطق لليوم الخامس من أسبوع الغضب، الذي دعا إليه المتظاهرون، وأهمها في الشمال والبقاع.