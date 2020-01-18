بعد مماطلة.. إيران تعتزم تسليم صندوقي الطائرة لأوكرانيا

بعد أيام من المماطلة، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، السبت، إن طهران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر، إلى كييف.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.

ونقلت عن حسن رضائي فر رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني قوله "بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأمريكا، سنحاول قراءة (بيانات الصندوق) في كييف".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان أوكرانيا، الجمعة، أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ في طهران.

وكانت أوكرانيا جددت، الأربعاء الماضي، طلبها للمرة الثانية من طهران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطتها وأودت بحياة 176 راكباً.

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كما رفضت السلطات الإيرانية تسليم الصندوقين للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية، وهي من طراز بوينج 737، بعيد إقلاعها من طهران في الـ8 من يناير/كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.



وأقرت طهران بأنها أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته قواتها أثناء إطلاق صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية.

ومنذ سقوط الطائرة ماطلت إيران في تسليم صندوقي الطائرة إلى أوكرانيا، لفحص محتوياته، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

والخميس، طالبت كل من كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وشددت الدول الخمس، في بيان مشترك، خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف، وتحقيق عدالة الإجراءات القضائية بحق المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.