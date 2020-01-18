الشرطة الصومالية: انفجار سيارة ملغومة استهدفت متعاقدين أتراكا بمدينة أفجوي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انفجار سيارة ملغومة استهدفت متعاقدين أتراكا بمدينة أفجوي قالت الشرطة الصومالية إن سيارة ملغومة انفجرت مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو يوم السبت. وقال الشرطي نور علي لرويترز من أفجوي ”سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء“. وأضاف ”من السابق لأوانه جدا معرفة حجم الخسائر البشرية“.

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