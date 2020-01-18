الحوثية تحشد مسلحيها نحو مناطق شرق الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 حشدت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مسلحيها نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، فيما استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات دفعت بمئات المسلحين الحوثيين مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف. وأردفت المصادر، قيام مسلحو المليشيات بعمليات قنص متقطعة استهدفت المواقع. الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي رفعت من تصعيدها وانتهاكاتها للهدنة الأممية، وقامت باستحداث وحفر أنفاق وخنادق في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.

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