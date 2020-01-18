شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. شاهد مرتزقة سوريين في الطريق للقتال مع المليشيات بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 نشر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، اليوم، مقطع فيديو يؤكد تواجد مرتزقة سوريين على متن طائرات وهم في الطريق إلى ليبيا للقتال بجوار المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements وكتب “طه” عبر “تويتر”: "عاجل.. طيران القطرية والتركية والإفريقية الليبية يقوم بخرق القانون والأمن الدولي وينقل إرهابيي تركيا ومرتزقة سوريا إلى طرابلس ليبيا ألم يحن الوقت لمنع ومقاطعة اي طيران تابع لنظام قطر وتركيا ومعهم مليشيات الوفاق؟ شوف المرتزقة يستحون من وجوههم وخايفين! وحزم حفتر سيدمرهم".

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