أكد مستشار قوات "الجيش الوطني الليبي" صلاح عبد الكريم، أن "قوات الجيش تقتدي بمصر في محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته"، متهماً "تركيا وقطر بالاستمرار في ممارسة العدوان ضد ليبيا، محملاً "أنقرة المسؤولية عن نقل إرهابيين من سوريا والعراق إلى ليبيا وتسليحهم"، طالباً من "المجتمع الدولي بمساعدة قوات المشير خليفة حفتر في معركتها ضد حكومة الوفاق وعدم غض الطرف عن تركيا".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح عبد الكريم أن "الحل العسكري في المعركة الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس ممكن وممكن جدا، مشيرا إلى أن "القوات تمتنع عن استخدام القوة المفرطة حرصاً على سلامة المدنيين والبنى التحتية في المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار قوات الجيش الوطني الليبي: نقتدي بمصر والحل العسكري ممكن جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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