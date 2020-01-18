مستشار قوات الجيش الوطني الليبي: نقتدي بمصر والحل العسكري ممكن جدا

أكد مستشار قوات "​الجيش الوطني​ الليبي" صلاح عبد الكريم، أن "قوات الجيش تقتدي بمصر في محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته"، متهماً "​تركيا​ وقطر بالاستمرار في ممارسة العدوان ضد ​ليبيا​، محملاً "​أنقرة​ المسؤولية عن نقل إرهابيين من ​سوريا​ والعراق إلى ليبيا وتسليحهم"، طالباً من "​المجتمع الدولي​ بمساعدة قوات المشير ​خليفة حفتر​ في معركتها ضد ​حكومة​ الوفاق وعدم غض الطرف عن تركيا".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح عبد الكريم أن "الحل العسكري في المعركة الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة ​طرابلس​ ممكن وممكن جدا، مشيرا إلى أن "​القوات​ تمتنع عن استخدام القوة المفرطة حرصاً على سلامة المدنيين و​البنى التحتية​ في المدينة".