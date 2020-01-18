أردوغان: الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن "الطريق المؤدي إلى ​السلام​ في ​ليبيا​ يمر عبر ​تركيا​"، مشيراً الى "عدم النسيان أن ​أوروبا​ ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط ​الحكومة​ الشرعية في ليبيا، وعلى ​الاتحاد الأوروبي​ أن يظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية". إضغط للمزيد

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