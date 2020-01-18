منظمة الطيران المدني الإيراني تسعى لاقتناء أجهزة فك شفرة الصندوق الأسود

أعلن رئيس لجنة الحوادث الجوية بمنظمة ​الطيران المدني​ الإيراني حسن رضائي، عن "تقديم مقترح إلى المسؤولين المعنيين في بلاده، لشراء أجهزة لفك شفرة الصندوق الأسود لل​طائرة​ الأوكرانية المنكوبة"، مشيراً الى ان "التحقيقات ما زالت جارية وقد قام مؤخرا بمراسلة الشركة المصنعة للصندوق الأسود لإطلاع على البرمجيات المطلوبة لفك شفرة الصندوق"، لافتاً الى ان "الطائرة المنكوبة "​بوينغ​ 737" هي طائرة جديدة وأن فك شفرة صندوقها الأسود بحاجة إلى أجهزة خاصة".

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