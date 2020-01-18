إعفاء وزير خارجية كوريا الشمالية من منصبه

أفاد موقع NK News الإخباري، بأن وزير خارجية ​كوريا الشمالية​ ري يونغ هو، أعفي من منصبه، وأن الإعلان رسميا عن اسم خليفة الوزير المقال من المتوقع أن يتم حتى الخميس المقبل تقريبا.

وأكد الموقع أن إقالة ري سيُحدث "تعديلا سياسيا كبيرا سيكون له تأثير ملموس على النهج الخارجي لكوريا الشمالية".

وأشارت وزارة التوحيد في ​كوريا الجنوبية​، إلى ضرورة توخي الحذر في تقييم أي تغير لصفة ري، "الدبلوماسي المخضرم الذي تولى على مدى سنين مناصب مهمة خاصة بالعلاقات مع الغرب، بما في ذلك منصب سفير ​بيونغ يانغ​ لدى لندن".

تجدر الإشارة إلى أن ري لم يحضر هذا العام، لأول مرة منذ توليه حقيبة ​وزارة الخارجية​ عام 2016، أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ في سبتمبر الماضي.