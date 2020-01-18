الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطن جراء الطعن واعتقال المهاجم

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن تعرض مستوطن إسرائيلي للطعن من قبل شاب فلسطيني في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، تم إطلاق النار عليه واعتقاله على الفور.
وقد أشارت القناة 13 في التلفزيون العبري، إلى إن مستوطنا (22 عاما) أصيب بعملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في الكتف ونقل إلى مشفى “شعاريه تصيدك” في القدس للعلاج، مضيفة أنه تم اعتقال المنفذ.
وكانت شرطة الاحتلال في القدس قد اعتقلت اليوم السيدة سوزان مبيض من باب العامود بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال
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