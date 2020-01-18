الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطن جراء الطعن واعتقال المهاجم

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ في بيان له، عن تعرض مستوطن إسرائيلي للطعن من قبل شاب فلسطيني في محيط المسجد الإبراهيمي في ​الخليل​، تم ​إطلاق النار​ عليه واعتقاله على الفور.

وقد أشارت ​القناة 13​ في التلفزيون العبري، إلى إن مستوطنا (22 عاما) أصيب ب​عملية طعن​ قرب المسجد الإبراهيمي في الكتف ونقل إلى مشفى “شعاريه تصيدك” في ​القدس​ للعلاج، مضيفة أنه تم اعتقال المنفذ.

وكانت شرطة الاحتلال في القدس قد اعتقلت اليوم السيدة سوزان مبيض من باب العامود بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال