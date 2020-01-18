الداخلية الالمانية: نحتاج الى شركة هواوي الصينية لبناء شبكة الجيل الخامس

أعلن وزير الداخلية الألماني ​هورست زيهوفر​، في حديث صحفي، إن "بلاده لا تستطيع إنشاء شبكة الجيل الخامس على المدى ​القصير​ دون اللجوء إلى شركة "​هواوي​" الصينية"، لافتاً الى ان "​ألمانيا​ يجب أن تكون محمية ضد أعمال ​التجسس​ والتخريب، لكن تخليها عن الشركات التقنية الصينية قد يتسبب في تأخير بناء الشبكة ​الجديدة​ لمدة 10 سنوات كاملة".

وكانت ​المانيا​ قد قررت في وقت سابق السماح لشركة "هواوي"، أكبر مورد لمعدات ​الاتصالات​ في ​العالم​، بالتنافس للحصول على عقود بناء شبكة الجيل الخامس، غير أنها وضعت معايير صارمة قد تؤدي في النهاية إلى إقصاء الشركة الصينية.