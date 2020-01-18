أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في حديث صحفي، إن "بلاده لا تستطيع إنشاء شبكة الجيل الخامس على المدى القصير دون اللجوء إلى شركة "هواوي" الصينية"، لافتاً الى ان "ألمانيا يجب أن تكون محمية ضد أعمال التجسس والتخريب، لكن تخليها عن الشركات التقنية الصينية قد يتسبب في تأخير بناء الشبكة الجديدة لمدة 10 سنوات كاملة".
وكانت المانيا قد قررت في وقت سابق السماح لشركة "هواوي"، أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم، بالتنافس للحصول على عقود بناء شبكة الجيل الخامس، غير أنها وضعت معايير صارمة قد تؤدي في النهاية إلى إقصاء الشركة الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الالمانية: نحتاج الى شركة هواوي الصينية لبناء شبكة الجيل الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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