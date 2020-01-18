داخلية تونس: احبطنا مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية

كشف الناطق الرسمي باسم ​الداخلية التونسية​ خالد الحيوني، في حديث تلفزيوني، عن "مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وذلك إثر القبض على إرهابي من قبل وحدات الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني"، مشيراً الى انه "تم اعلام مباركة عواينية بالمخطط، وذلك بالتنسيق مع القطب القضائي ل​مكافحة الإرهاب​، وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين سلامتها".

هذا وكان التيار الشعبي، قد دعا الشعب التونسي إلى "الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع ​العنف​".