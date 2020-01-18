رئيس إسرائيل لعاهل المغرب: أسمى آيات الامتنان لحفاظكم الألفة مع اليهود

وجه الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، رسالة إلى ​العاهل المغربي​ ​محمد السادس​ بمناسبة افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة، مؤكداً أن "​الدولة​ العبرية تابعت بمشاعر من الفرح والغبطة مراسم افتتاح المتحف الجديد التي جرت بحضور الملك المغربي".

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "نود أن نعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والامتنان لحرصكم على الحفاظ على روابط الألفة والود مع أبناء الطائفة ​اليهود​ية، وذلك اقتداءا بنهج آبائكم، ولاهتمامكم كذلك بتعزيز ​الحياة​ المشتركة بين المسلمين، والنصارى واليهود"

من جانبها، أشادت ​الخارجية الإسرائيلية​ بإقامة الملك المغربي مأدبة عشاء على شرف أبناء الجالية اليهودية في البلاد وكبار الشخصيات التي جاءت من مختلف أنحاء ​العالم​ لحضور مراسم افتتاح ما يسمى "بيت الحكمة" أو "بيت الذاكرة" في الصويرة.